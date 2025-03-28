Макрон сыпет опасными заявлениями, пытаясь помочь Зеленскому: теперь речь пошла и о европейских войсках

Кроме того, по итогам переговоров Эммануэль Макрон сообщил, что участники саммита по Украине в Париже пришли к единому мнению, что сейчас не время для отмены санкций против России. Он заявил, что до достижения прочного мира отмена санкций не представляется возможной. Поэтому экономическое давление будет продолжаться.