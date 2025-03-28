Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на Украину по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для Украины.
Правда, оговорился лидер Пятой Республики, Париж и Лондон не собираются заменять своими военными украинских на линии боевого соприкосновения. Западные страны исходят из того, что возможные «силы поддержки», размещенные в стратегически важных для Киева местах Украины, будут оказывать сдерживающий эффект.
«Силы поддержки не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы. Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами», — сказал Макрон.
Появление сил западных стран на Украине, добавил Макрон, будет возможно только после того, как будет подписано мирное соглашение, а «силы сдерживания» станут одним из пунктов гарантий безопасности. Войска Запада покажут «долгосрочную поддержку со стороны европейцев» и станут «сдерживающим фактором для потенциальной агрессии России». Кроме того, президент Франции успокоил — отправка сил на Украине произойдет не за счет ослабления контингента на восточном фланге НАТО.
27 марта столица Франции провела саммит «коалиции желающих», на которую приехали представители около 30 стран. Участники встречи обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Был в числе собравшихся и нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, по итогам переговоров Эммануэль Макрон сообщил, что участники саммита по Украине в Париже пришли к единому мнению, что сейчас не время для отмены санкций против России. Он заявил, что до достижения прочного мира отмена санкций не представляется возможной. Поэтому экономическое давление будет продолжаться.
Комментируя слова Макрона о «силах сдерживания», главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что это опасное заявление. Российское руководство не раз заявляло, что не будет рассматривать французских или британских военнослужащих (как и любых других солдат НАТО) в зоне боевых действий как миротворцев. Для нас это иностранные войска, незаконно находящиеся на чужой территории.