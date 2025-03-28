Открыты поиски родных омского красноармейца с раскрытой спустя 83 года судьбой

Предприниматель и общественник Нурлан Ваисов на своей странице в социальных сетях 26 марта 2025 года сообщил о ведущихся поисках родственников бойца РККА, чьи останки обнаружены одним из волгоградских поисковых отрядов. Предполагается, что перед уходом на фронт Нурахмет Хасенов проживал с семьей в Марьяновском районе Омской области, откуда и был призван на фронт в ноябре 1941 года.