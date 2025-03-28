Южноуральцам рассказали, когда антибиотик может стать ядом

Главврач ГКБ № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов предостерег граждан от использования медикаментов с истекшим сроком годности. По его словам, даже при наличии «запаса прочности» от производителя, каждый препарат имеет строгие временные рамки безопасного применения.
Особую опасность представляют:
- Сердечно-сосудистые и неврологические препараты, теряющие эффективность в критический момент;
- Жидкие формы лекарств (сиропы, капли), где размножаются патогенные микроорганизмы;
- Антибиотики тетрациклинового ряда, превращающиеся в токсичные вещества;
- Инъекционные растворы, теряющие стерильность;
- Жизненно важные препараты типа инсулина и нитроглицерина.
Просроченные лекарства могут нанести серьезный вред организму — от токсического поражения печени и почек до угрожающих жизни состояний, подчеркивает Тарасов.
Срок годности большинства препаратов составляет 3−5 лет, но может меняться в зависимости от условий хранения. Врач настоятельно рекомендует выбрасывать лекарства при любых изменениях цвета, запаха или консистенции, даже если срок годности еще не истек.