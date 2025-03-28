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Портрет Пугачевой исчез из телеверсии фильма «Ледокол»

Лицо певицы оказалось размыто в кадре.

Источник: Аргументы и факты

Лицо певицы Аллы Пугачевой было удалено из известного российского фильма. Телеканал «Дом кино» решил исключить образ примадонны из картины «Ледокол».

Хотя сама Пугачева не участвовала в съемках, ее изображение появлялось на одном из календарей, которые мелькали в кадре. Администрация телеканала посчитала необходимым скрыть лицо певицы, заблюрив его.

В результате оказалось практически невозможно понять, что на календаре изображена именно Пугачева.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева вряд ли сможет вернуться к активной творческой деятельности.