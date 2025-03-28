Портрет Пугачевой исчез из телеверсии фильма «Ледокол»

Лицо певицы Аллы Пугачевой было удалено из известного российского фильма. Телеканал «Дом кино» решил исключить образ примадонны из картины «Ледокол».
Хотя сама Пугачева не участвовала в съемках, ее изображение появлялось на одном из календарей, которые мелькали в кадре. Администрация телеканала посчитала необходимым скрыть лицо певицы, заблюрив его.
В результате оказалось практически невозможно понять, что на календаре изображена именно Пугачева.
Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева вряд ли сможет вернуться к активной творческой деятельности.