Прибытие семи рейсов задерживается в аэропорту Толмачево

Семь рейсов прилетят в новосибирский аэропорт Толмачево с задержкой от нескольких минут до нескольких часов. Речь идет о самолетах из Якутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Все они принадлежат авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Добавим, что накануне новосибирский аэропорт был закрыт с 22:05 до 23:01. Причиной этому послужила потеря сигнала с метеодатчиков на контрольно-диспетчерский пункт.
— На запасные аэродромы в Барнаул были направлены рейсы 5004, 5042, 5128, 5104, 2507, а в Красноярск — 6168, — сообщали в пресс-службе воздушной гавани.
На данный момент аэропорт Толмачево работает в штатном режиме.