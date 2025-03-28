Прибытие семи рейсов задерживается в аэропорту Толмачево

Семь рейсов прилетят в новосибирский аэропорт Толмачево с задержкой от нескольких минут до нескольких часов. Речь идет о самолетах из Якутска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Все они принадлежат авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.