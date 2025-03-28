Россияне стали чуть-чуть счастливее

Индекс счастья и благополучия россиян вырос за последний год.
Индекс счастья россиян достиг 7,27 баллов из десяти, вырос также индекс их благополучия. Однако запас психологической прочности снижается. Это следует из исследований Фонда «Общественного мнения» (ФОМ) и Института психологии РАН.
«Индекс счастья россиян, согласно исследованию ФОМ, сейчас составляет 7,27 балла из 10 В то же время несмотря на относительную устойчивость эмоционального фона россиян их “запас прочности” истончается», — передает РБК данные исследований ФОМ, представленных его управляющим директором Ларисой Паутовой, и Института психологии, представленных экспертом департамента политических исследований ВЦИОМ Кристины Джгамадзе. Вопрос о благополучии и удовлетворенности россиян был поднят на международной Грушинской конференции, организованной ВЦИОМ.
Отмечается, что дро 6,7 баллов из 10 возрос индекс благополучия россиян, который включает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Однако при этом оказалось, что около трети россиян страдает от тревожно-депрессивного состояния. Несмотря на то, что россияне обладают исторической устойчивостью к любым потрясениям, их ментальным здоровье все же нужно поддерживать.