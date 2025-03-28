Россияне стали чуть-чуть счастливее

Отмечается, что дро 6,7 баллов из 10 возрос индекс благополучия россиян, который включает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Однако при этом оказалось, что около трети россиян страдает от тревожно-депрессивного состояния. Несмотря на то, что россияне обладают исторической устойчивостью к любым потрясениям, их ментальным здоровье все же нужно поддерживать.