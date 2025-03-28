В Омске запустят дневные авиарейсы в Москву

На недавнем заседании Совета Федерации сенатор от Омской области Иван Евстифеев сообщил, что в Министерстве транспорта России почти завершено рассмотрение вопроса о возобновлении дневных рейсов из Омска в Москву. В настоящее время жители региона могут вылететь в столицу только рано утром или поздно вечером. Это создаёт определённые неудобства, особенно для тех, кто занят бизнесом или вынужден летать по работе.
Сенатор Евстифеев отметил, что уже получено предварительное согласие одной из авиакомпаний на увеличение числа рейсов, и сейчас идёт обсуждение с другой авиакомпанией. Он поблагодарил федеральный Минтранс за поддержку и отметил, что омичи и гости города долго ждали таких изменений.
В случае успешного завершения переговоров ситуация с регулярными рейсами в Москву должна измениться, что положительно скажется на связях региона с федеральным центром.