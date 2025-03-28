В Омске запустят дневные авиарейсы в Москву

На недавнем заседании Совета Федерации сенатор от Омской области Иван Евстифеев сообщил, что в Министерстве транспорта России почти завершено рассмотрение вопроса о возобновлении дневных рейсов из Омска в Москву. В настоящее время жители региона могут вылететь в столицу только рано утром или поздно вечером. Это создаёт определённые неудобства, особенно для тех, кто занят бизнесом или вынужден летать по работе.