Еще одну ледовую переправу закрыли в Иркутской области

В настоящее время в регионе остается действующей 31 ледовая переправа: 13 плановых (по три — в Бодайбинском, Братском, Катангском, две — в Мамско-Чуйском районе, по одной — в Нижнеудинском и Усть-Кутском районах) и 18 внеплановых (по восемь — в Катангском и Киренском районах, две — в Нижнеилимском районе).