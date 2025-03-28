Еще одну ледовую переправу закрыли в Иркутской области

Эксплуатацию ледовой переправы прекратили на реке Лене в Усть-Кутском районе Иркутской области. Зимник соединял поселки Верхнемарково и Марково. На участке установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, съезды к переправе перекрыты, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
В настоящее время в регионе остается действующей 31 ледовая переправа: 13 плановых (по три — в Бодайбинском, Братском, Катангском, две — в Мамско-Чуйском районе, по одной — в Нижнеудинском и Усть-Кутском районах) и 18 внеплановых (по восемь — в Катангском и Киренском районах, две — в Нижнеилимском районе).