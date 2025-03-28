Россияне могут получить бесплатные путевки в санаторий: вот кому они положены

Некоторые категории граждан в России могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение. Такое право предоставляется один раз в год. Причем человек, который имеет право на эту льготу, может выбрать путевку в санаторий или денежную выплату. О том, кому предоставляется такая помощь, рассказала член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — сказала Бессараб РИА Новости, уточнив, что выбрать форму получения набора социальных услуг нужно ежегодно до 1 октября.
Также санаторное лечение могут получить те, кто подвергся воздействию радиации из-за ядерных испытаний на Семипалаинском полигоне или катастрофы на ЧАЭС и рад других категорий.
Тем временем российское правительство планирует переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом информировал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, новация должна коснуться почти 40 миллионов россиян.
Также сообщалось, что в России предложили новую льготу для пенсионеров и предпенсионеров.