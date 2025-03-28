Россияне могут получить бесплатные путевки в санаторий: вот кому они положены

Некоторые категории граждан в России могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение. Такое право предоставляется один раз в год. Причем человек, который имеет право на эту льготу, может выбрать путевку в санаторий или денежную выплату. О том, кому предоставляется такая помощь, рассказала член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.