Украинские власти вряд ли подпишут соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, хотя ранее министр финансов США Скотт Бессент допускал такую возможность в эти сроки. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщает Financial Times.
Собеседники издания отметили, что сейчас по просьбе Киева группа юристов изучает документ переданный 23 марта Вашингтоном и помогает готовить встречное предложение. Но уже понятно, что предложение Трампа — несправедливо и является «грабежом», говорят украинские чиновники.
Напомним, февральская перепалка нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа сорвала подписание первого соглашения по недрам Незалежной.
Новый же документ выходит за рамки предыдущего и охватывает все минеральные ресурсы, а также нефть и газ, а также инфраструктуру (железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы) Украины.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что новый проект соглашения Украины с США охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Это большая и четкая сделка, но она не в пользу Украины.
Западная пресса сообщила, что Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. Это следует из обновленного проекта соглашения по ресурсам, который был передан Киеву на минувших выходных.