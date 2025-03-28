Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое предложение США по полезным ископаемым Украины оказалось «грабежом»: подпишет ли документ Киев

FT: Украина вряд ли подпишет сделку с США об ископаемых на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти вряд ли подпишут соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, хотя ранее министр финансов США Скотт Бессент допускал такую возможность в эти сроки. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщает Financial Times.

Собеседники издания отметили, что сейчас по просьбе Киева группа юристов изучает документ переданный 23 марта Вашингтоном и помогает готовить встречное предложение. Но уже понятно, что предложение Трампа — несправедливо и является «грабежом», говорят украинские чиновники.

Напомним, февральская перепалка нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа сорвала подписание первого соглашения по недрам Незалежной.

Новый же документ выходит за рамки предыдущего и охватывает все минеральные ресурсы, а также нефть и газ, а также инфраструктуру (железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы) Украины.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что новый проект соглашения Украины с США охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Это большая и четкая сделка, но она не в пользу Украины.

Западная пресса сообщила, что Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. Это следует из обновленного проекта соглашения по ресурсам, который был передан Киеву на минувших выходных.