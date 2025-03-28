В башкирском селе прошли похороны трагически погибшего многодетного вахтовика

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Мансуром Фархутдиновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Мансур Вакифович родился в 1960 году в казахстанском городе Рудный. Окончил восемь классов школы, выучился в техникуме на тракториста. В 2000-м году приехал в Белорецк, работал слесарем в четвертом цехе местного металлургического комбината, затем мастером на Пугачевском карьере, потом в частном охранном предприятии, откуда по возрасту ушел на пенсию. Однако трудиться не перестал и, чтобы обеспечить семью, работал вахтовиком.
В прошлом году мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО, где служил разведчиком мотострелкового отделения.
— По словам родственников, Мансур Фархутдинов был хорошим отцом, мужем. В большом хозяйстве не делил работу на мужскую и женскую, старался всегда обеспечить семью. Был не просто отцом, но и другом для всех своих семерых детей. Выражаем глубокие искренние соболезнования супруге, детям, всем родным и близким Мансура Вакифовича. Светлая память и вечный покой, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.