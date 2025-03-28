В башкирском селе прошли похороны трагически погибшего многодетного вахтовика

Мансур Вакифович родился в 1960 году в казахстанском городе Рудный. Окончил восемь классов школы, выучился в техникуме на тракториста. В 2000-м году приехал в Белорецк, работал слесарем в четвертом цехе местного металлургического комбината, затем мастером на Пугачевском карьере, потом в частном охранном предприятии, откуда по возрасту ушел на пенсию. Однако трудиться не перестал и, чтобы обеспечить семью, работал вахтовиком.