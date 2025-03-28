Пожилых россиян атаковали лжесотрудники пенсионного фонда

Преступники, представляясь работниками Пенсионного фонда, информируют жертв о якобы произведенном взломе или блокировке их аккаунта на «Госуслугах», сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России. Злоумышленники предоставляют номер телефона техподдержки, которая на самом деле является частью мошеннической схемы. После этого другой мошенник, выдавая себя за сотрудника техподдержки, рассказывает жертве о необходимости обратиться в полицию из-за того, что ее аккаунт пытались взломать мошенники. Через некоторое время с пенсионером связывается третий мошенник, уже под видом правоохранителя, и предлагает перевести деньги на «безопасный счет» для предотвращения кражи средств.