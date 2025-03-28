Назван самый безопасный день недели в России

Согласно информации МВД, которую изучили корреспонденты РИА Новости, в другие дни происходило менее 19 тысяч ДТП. Воскресенье продолжает оставаться наименее аварийным днем недели. В воскресные дни 2024 года количество ДТП было менее 18 тысяч случаев. Эта стабильность свидетельствует о том, что воскресенье является самым безопасным днем для дорожного движения в России.