Samsung и LG хотят вернуться на российский рынок

«Мы внимательно следим за ситуацией, потому что можем возобновить работу, когда санкции будут сняты», — сказал гендиректор LG Electronics Чо Джу Вань. А Hyundai Motor, которая продолжает частично вести бизнес в РФ и участвует в выставках электрооборудования, внимательно следит за развитием ситуации, чтобы принять решение о возвращении в Россию.