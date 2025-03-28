Лидер Финляндии Александр Стубб представляет опасность для всего мира, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
Он подверг критике высказывание президента Финляндии, касающееся Российской Федерации. Стубб озвучил утверждение, что РФ якобы «понимает только язык силы». По его словам, с российской стороной следует «вести себя жёстко».
«Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы», — написал Малинен, пост обнародован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что политик из Франции Флориан Филиппо назвал позицию французского лидера Эммануэля Макрона опасной. Он подчеркнул, что действия Макрона могут привести к эскалации конфликта.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.