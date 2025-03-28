В США ответили на предложение Путина о вводе на Украине внешнего управления: власти определяют конституция и народ

Напомним, ранее российский лидер пояснил, что такое управление позволило бы провести демократические выборы в Незалежной, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре. Впрочем, добавил Путин, право на существование имеют и другие варианты организации выборов.