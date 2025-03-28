Конституция и народ определяют власть на Украине. Так в беседе с Reuters прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о вводе в Незалежной внешнего управления представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — пишет агентство, поясняя, что такой ответ оно получило от представителя совета нацбезопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине.
Напомним, ранее российский лидер пояснил, что такое управление позволило бы провести демократические выборы в Незалежной, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре. Впрочем, добавил Путин, право на существование имеют и другие варианты организации выборов.
Кроме того, российский лидер в очередной раз напомнил, что Российская Федерация выступает за решение украинского конфликта мирными средствами при условии, что будут устранены его первопричины.