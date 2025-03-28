Неонатальный скрининг в Челябинской области выявил 52 редких заболевания

«При проведении неонатального скрининга проводится забор крови из пяточки методом “сухой капли”. Каплю крови наносят на специальную тест-полоску, которую затем исследуют в лаборатории. У доношенных новорожденных исследование проводят на 2-й день жизни, у недоношенных детей — на 7-й. Если результаты покажут отклонение от нормы, новорожденному будут проведены дополнительные исследования для подтверждения или опровержения диагноза», — комментирует Андрей Киосов, к.м.н., заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ № 2.