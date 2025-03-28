Неонатальный скрининг в Челябинской области выявил 52 редких заболевания

Территориальный ФОМС озвучил итоги 2024 года по неонатальному скринингу. 631 ребенок попал в группу риска по врожденным и наследственным заболеваниям.
28253 новорожденных Южного Урала прошли неонатальный скрининг в прошлом году. ТФОМС поясняет, что это метод массового обследования новорожденных. Он позволяет как можно раньше, еще до появления первых симптомов, выявить редкие врожденные наследственные заболевания и предотвратить их развитие.
В 2023 году программа неонатального скрининга была расширена до 36 исследований. Каждый новорожденный гражданин РФ может пройти обследование бесплатно по полису ОМС.
«При проведении неонатального скрининга проводится забор крови из пяточки методом “сухой капли”. Каплю крови наносят на специальную тест-полоску, которую затем исследуют в лаборатории. У доношенных новорожденных исследование проводят на 2-й день жизни, у недоношенных детей — на 7-й. Если результаты покажут отклонение от нормы, новорожденному будут проведены дополнительные исследования для подтверждения или опровержения диагноза», — комментирует Андрей Киосов, к.м.н., заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ № 2.
За прошлый год во время неонатального скрининга в Челябинской области было выявлено 52 случая заболеваний, в том числе 21 случай врожденного гипотиреоза, 11 случаев фенилкетонурии, 8 — спинальной мышечной атрофии.
Кроме скрининга на наследственные заболевания детям после рождения проводятся и другие: аудиологический и кардиологический.