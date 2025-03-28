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Форвард «Тампы» Кучеров набрал четыре очка в матче с «Ютой» и побил рекорд клуба

Российский нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Воспитанник ЦСКА набрал четыре очка и принёс команде уверенную победу со счётом 8:0. В копилке форварда гол и три ассиста.

Источник: Life.ru

Эта игра стала знаковой для Кучерова, так как он побил клубный рекорд Стивена Стэмкоса по количеству матчей с тремя и более набранными очками за «Тампу». На данный момент у российского нападающего 104 такие встречи.

Ещё одной звездой игры стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Вратарь отразил все 25 бросков «Юты» и оформил шестой «сухарь» в сезоне.

Ранее двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова самым талантливым хоккеистом за последние десятилетия. По словам легенды отечественного спорта, форварда «Тампы» отличает разносторонняя личность.