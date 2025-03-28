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В выходные в Башкирии потеплеет до +13 градусов

В ближайшие три дня в Башкирии будет тёплая погода.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Башкирии ожидается комфортная погода с минимальным количеством осадков. Согласно данным Башгидромета, дневная температура достигнет +13°C.

Так, сегодня, 28 марта, осадков не предвидится. Ветер восточный и юго-восточный, умеренной силы. Днем потеплеет до +7…+12°C.

В последние выходные марта температура поднимется еще выше, обещают синоптики. В субботу, 29 марта, дождь и снег не ожидаются. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, с усилением днем. Ночные температуры составят 0…-5°C, дневные — +8…+13°C.

Характер погоды не изменится и в воскресенье, 30 марта.

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