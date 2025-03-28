В Иркутской области взлетели цены на товары и услуги

В Иркутской области в феврале 2025 потребительские цены поднялись на 1,1%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, капуста подорожала на 32%, свекла — на 13%, картофель — на 12%, дороже стал перец, лук, бананы, огурцы, замороженные овощи и ягоды, виноград.
Отметим, что капуста — самый подорожавший продукт, с начала года. Средняя цена выросла в 1,5 раза, теперь за килограмм придется отдавать 65,7 рубля. Из хорошего — упали цены на морковь.
А что с мясом? Цены на говядину выросли на 3,5%, на сосиски и сардельки — 2,7%, баранина, индейка, фарш и колбаса — на 2%. Рыба подорожала на 2,2%, однако охлажденная и живая, наоборот, подешевела на 4%. Взлетел ценник на молочку, шоколад, кофе, соки.
— В феврале стали на 4% дешевле яйца (средняя цена — 121 рубль за десяток). Водка и пиво стали дороже на 5%, вина виноградные, шампанское, коньяк, напитки газированные — на 3%, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.
Растут цены на непродовольственные товары, в их числе учебники для школьников (8%), осенне-весенняя одежда, медикаменты (1,1%), а также проезд в общественном транспорте (на 11%). Подорожали туристические путевки в Египет, Турцию и страны Закавказья.
Отметим, что тем сибирякам, что решили воспользоваться услугами няни, придется отдать на 4,6% больше. Посещение консультации у врача теперь дороже на 4,1%, а круглосуточный стационар и лечебный массажи — на 3%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что годовой рост цен на услуги замедлился в Приангарье из-за увеличения авиарейсов заграницу.