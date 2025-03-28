В Иркутской области взлетели цены на товары и услуги

А что с мясом? Цены на говядину выросли на 3,5%, на сосиски и сардельки — 2,7%, баранина, индейка, фарш и колбаса — на 2%. Рыба подорожала на 2,2%, однако охлажденная и живая, наоборот, подешевела на 4%. Взлетел ценник на молочку, шоколад, кофе, соки.