В Перми продают реставрированный Москвич за 1,5 миллиона рублей

Машина обновлена как снаружи, так и внутри. В объявлении указано, что после реставрации кузова установлены новые фары и фонари, а также хромированные передний и задний бамперы. Кроме того, изготовлены съемные порог-площадки из нержавеющей стали, которые идеально сочетаются с хромированной отделкой всего автомобиля. В салоне установлены более комфортные сиденья от Lada Kalina. Технически автомобиль находится в отличном состоянии.