В Перми продают реставрированный Москвич за 1,5 миллиона рублей

В Перми выставлен на продажу реставрированный «Москвич-412» за 1,5 миллиона рублей. Информация об этом содержится на популярном сайте бесплатных объявлений.
Этот ретро-автомобиль 1994 года выпуска, с пробегом 75 тысяч километров, имеет 1,5-литровый двигатель и механическую коробку передач.
Машина обновлена как снаружи, так и внутри. В объявлении указано, что после реставрации кузова установлены новые фары и фонари, а также хромированные передний и задний бамперы. Кроме того, изготовлены съемные порог-площадки из нержавеющей стали, которые идеально сочетаются с хромированной отделкой всего автомобиля. В салоне установлены более комфортные сиденья от Lada Kalina. Технически автомобиль находится в отличном состоянии.
Предложение идеально подходит для использования в фотосессиях, съемках видео, а также для торжеств и рекламных мероприятий.