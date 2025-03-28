Бакланы и орланы прилетели в центр Хабаровска

— Обычно сначала к нам прилетают бакланы, это бывает с 27 марта по 3—4 апреля , за ними цапли, потом потянутся все остальные птицы, — рассказывала в интервью нашему изданию начальник научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова.