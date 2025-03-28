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Бакланы и орланы прилетели в центр Хабаровска

Перелётных птиц заметили на краю большой проталины напротив набережной Амура.

Несмотря на снежные циклоны и затянувшуюся весну в Хабаровске местные жители заметили верные признаки того, что настоящее тепло не за горами.

Прямо напротив набережной Хабаровска, где выходят тёплые воды и из-за этого во льду образовалась большая проталина, на её краю приземлилась большая стая чёрных бакланов и одинокий орлан. Пользователи делятся в социальных сетях роликами с этой картиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Обычно сначала к нам прилетают бакланы, это бывает с 27 марта по 3—4 апреля, за ними цапли, потом потянутся все остальные птицы, — рассказывала в интервью нашему изданию начальник научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова.

Несколько дней назад первого баклана-разведчика заметили сотрудники Анюйского национального парка в Нанайском районе.