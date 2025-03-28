Бакланы и орланы прилетели в центр Хабаровска

Несмотря на снежные циклоны и затянувшуюся весну в Хабаровске местные жители заметили верные признаки того, что настоящее тепло не за горами.
Прямо напротив набережной Хабаровска, где выходят тёплые воды и из-за этого во льду образовалась большая проталина, на её краю приземлилась большая стая чёрных бакланов и одинокий орлан. Пользователи делятся в социальных сетях роликами с этой картиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Обычно сначала к нам прилетают бакланы, это бывает с 27 марта по
Несколько дней назад первого баклана-разведчика заметили сотрудники Анюйского национального парка в Нанайском районе.