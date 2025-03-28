В омском экоцентре выявили нарушения условий содержания лисы

Омское управление Россельхознадзора провело проверку в Детском эколого-биологическом центре на улице Жукова.
В процессе инспекции было установлено, что у вольера с обыкновенной лисицей отсутствовал барьер, который служит ограждением между посетителями и животным. Он необходим по требованию лицензии на содержание и использование животных в зоопарках. Присутствие такого барьера — ключевая мера предосторожности, снижающая риски для людей и обеспечивающая комфортное существование животных. Площадь вольера лисицы соответствует установленному стандарту.
Ведомство выдало предписание «ЭкоЦентру» об устранении недочета до 30 апреля 2025 года. Экологическому центру необходимо установить защитный барьер, обеспечивающий безопасную дистанцию между посетителями и животным. Организации также вынесено официальное предупреждение.
Ранее Россельхознадзор оштрафовал Большереченский зоопарк на 10 тысяч рублей за несоблюдение условий содержания бегемота Кёнинга.