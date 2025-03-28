В омском экоцентре выявили нарушения условий содержания лисы

В процессе инспекции было установлено, что у вольера с обыкновенной лисицей отсутствовал барьер, который служит ограждением между посетителями и животным. Он необходим по требованию лицензии на содержание и использование животных в зоопарках. Присутствие такого барьера — ключевая мера предосторожности, снижающая риски для людей и обеспечивающая комфортное существование животных. Площадь вольера лисицы соответствует установленному стандарту.