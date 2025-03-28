Новая схема мошенников опасна для пенсионеров: один звонок — и денег нет

Сообщается, что злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Пенсионного фонда и заявляют пенсионеру, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан или заблокирован и предлагают перезвонить по определенному номеру телефона якобы в техподдержку. Другой мошенник под видом сотрудника техподдержки перенаправляет жертву к лже-полицейскому, а тот уже убеждает пенсионера перевести деньги на так называемый безопасный счет чтобы якобы защитить их от кражи.