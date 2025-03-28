Новая схема мошенников опасна для пенсионеров: один звонок — и денег нет

Телефонные мошенники предупреждают пенсионеров о якобы взломе их аккаунта на «Госуслугах» и похищают их сбережения. О новой схеме пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Сообщается, что злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Пенсионного фонда и заявляют пенсионеру, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан или заблокирован и предлагают перезвонить по определенному номеру телефона якобы в техподдержку. Другой мошенник под видом сотрудника техподдержки перенаправляет жертву к лже-полицейскому, а тот уже убеждает пенсионера перевести деньги на так называемый безопасный счет чтобы якобы защитить их от кражи.
Напомним, WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится почти 70% всех зафиксированных случаев. В Telegram, в свою очередь, пытаются дозвониться до жертвы только 16% мошенников, а еще 14% злоумышленников используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей.
О том, как преступники используют уязвимости в работе корпоративных сайтов и настраивают переадресацию с них на фишинговые страницы, читайте здесь на сайте KP.RU.
Тем временем в Белоруссии мужчина обманул мошенников на 6200 белорусских рублей и может сесть за это на три года.