Врач объяснила, чем опасна боль под левой лопаткой

Боль под левой лопаткой может быть не просто дискомфортом, а признаком серьезных заболеваний, требующих экстренной помощи. О том, в каких случаях стоит незамедлительно обратиться к врачу, KP.RU рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева.
— Осложнением приступа стенокардии, при котором возникает боль под левой лопаткой, может стать инфаркт миокарда. Если боли не проходят после отдыха и не снимаются лекарствами, нужно вызывать скорую, — предупредила медик.
Еще одна критическая причина боли — аневризма аорты, при разрыве которой спасти человека крайне сложно. Также опасность представляет прободная язва желудка. Она сопровождается резким снижением давления и повышенным потоотделением, а без медицинской помощи может привести к перитониту.
Если боль возникает регулярно, усиливается или становится нестерпимой, необходимо обратиться к терапевту. Он определит возможную причину и направит к кардиологу, неврологу, пульмонологу или другому специалисту. Врач предупреждает, что обезболивающие препараты можно принимать только в случае ранее диагностированного остеохондроза или стенокардии.