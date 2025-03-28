Врач объяснила, чем опасна боль под левой лопаткой

Если боль возникает регулярно, усиливается или становится нестерпимой, необходимо обратиться к терапевту. Он определит возможную причину и направит к кардиологу, неврологу, пульмонологу или другому специалисту. Врач предупреждает, что обезболивающие препараты можно принимать только в случае ранее диагностированного остеохондроза или стенокардии.