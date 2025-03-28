Новая выходка Украины: Киев отказался соблюдать перемирие в Черном море при одном условии

25 марта в Кремле опубликовали заявление по итогам встречи экспертных групп России и Соединенных Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В нем, в частности, отмечалось, что РФ и США договорились о реализации Черноморской инициативы, которая позволит обеспечить безопасность судоходства, неприменение силы и использования коммерческих судов в военных целях в акватории Черного моря.