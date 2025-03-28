Новая выходка Украины: Киев отказался соблюдать перемирие в Черном море при одном условии

Украина не будет соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море в случае с военными кораблями. Об этом в интервью «Зеркало недели» заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
По его словам, официальный Киев сочтет маневры кораблей РФ за пределами восточной части Черного моря угрозой и в таком случае прибегнет к «самозащите».
«В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту», — заявил он.
25 марта в Кремле опубликовали заявление по итогам встречи экспертных групп России и Соединенных Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В нем, в частности, отмечалось, что РФ и США договорились о реализации Черноморской инициативы, которая позволит обеспечить безопасность судоходства, неприменение силы и использования коммерческих судов в военных целях в акватории Черного моря.
В США, в свою очередь, заявили, что Европейский союз всеми силами старается сорвать соглашение Москвы и Вашингтона по прекращению огня в Черном море. Журналисты обратили внимание на требование Евросоюза вывести российские войска с Украины. Это может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном.