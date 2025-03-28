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В Хабаровском крае бесплатно проверят точность домашних тонометров

Регион примет участие во всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!».

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край примет участие во всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке точности измерений домашних тонометров. Её с 2018 года ежегодно проводит Росстандарт. Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний совершенно бесплатно смогут протестировать качество работы этих приборов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В чём же заключается важность этого? Точность показаний тонометра влияет на то, насколько хорошо мы понимаем, как работает наша сердечно-сосудистая система. А ведь именно от её состояния зависит наше здоровье и продолжительность жизни, — рассказали в Минздраве Хабаровского края.

Акция в Хабаровском крае пройдёт с 4 по 7 апреля с 10:30 до 15:30 в краевой столице, Городе юности, Совгавани и Николаевске-на-Амуре.

— По всей стране в ходе акции, которая проводится с 2018 года, было проверено более 110 тысяч устройств. Около 10% из них имели отклонения от технических и метрологических характеристик, заявленных производителем, и не были рекомендованы к использованию, — рассказали в Росстандарте.

СПРАВКА:

Где можно будет проверить свои тонометры (кроме запястных) с 4 по 7 апреля в Хабаровском крае:

Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2, ТЦ «Экодом»;

Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая улица, 16;

Советская Гавань, ул. Ленина, 15;

Николаевск-на-Амуре, ул. Луначарского, 149.