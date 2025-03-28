В Хабаровском крае бесплатно проверят точность домашних тонометров

— По всей стране в ходе акции, которая проводится с 2018 года, было проверено более 110 тысяч устройств. Около 10% из них имели отклонения от технических и метрологических характеристик, заявленных производителем, и не были рекомендованы к использованию, — рассказали в Росстандарте.