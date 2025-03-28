Фронтовик из Владивостока удостоен звания Почетного гражданина Приморья

Участнику Великой Отечественной войны Александру Маяцкому из Владивостока в день рождения присвоили звание «Почетного гражданина Приморского края». Также ему вручили юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы.
Поздравить с днем рождения ветерана приехали первый вице-губернатор Вера Щербина и глава Владивостока Константин Шестаков. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Александр Маяцкий родился 27 марта 1927 года. В Красную армию его призвали в апреле 1944 года. Он работал водителем в звании младшего сержанта в артиллерии на 1-м Украинском фронте в 192-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Затем его направили на 2-й Дальневосточный фронт, где он прослужил два года. «Срочку» Александр Маяцкий проходил на Сахалине. Демобилизован в мае 1954 года.
Имеет награды — Орден Отечественной войны II степени и медаль «За Победу над Японией».
— Александр Николаевич, вы — живая легенда! Мы от всей души поздравляем вас! Желаем долгих лет! Передавайте свой опыт подрастающему поколению! — сказала Вера Щербина.