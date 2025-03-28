В Пермском крае зафиксировали 60 нарушений в сфере семеноводства

В Пермском крае зафиксированы случаи продажи семян сельскохозяйственных культур, не внесенных в Государственный реестр сортов и гибридов РФ. Нарушители закона пытались продавать 60 запрещенных сортов семян. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Так, 21 марта 2025 года специалисты Россельхознадзора в ходе проверки в Перми обнаружили продажу запрещенных семян овощных культур через интернет-магазин. В ассортименте магазина оказались семена томатов сорта «Засолочные язычки» и сладкого перца сорта «Бабкин Язык».
Продавцу торговой точки было вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений.