Плохое самочувствие утром и боязнь отражения: 5 признаков, что на вас колдовали, пока вы спали

Если раньше вы ложились спать в 8 часов вечера, а просыпались в 5 или 6 часов утра, как в деревне, а теперь не можете закрыть глаза до полуночи, дело плохо. Перемены в режиме сна могут свидетельствовать как о проблемах со здоровьем, так и о неприятных эзотерических вещах типа порчи, подклада или подселения. Легче всего в данном случае проверить дом на магические талисманы. Если недавно появились необычные вещи или странные подарки, даже какой-то случайный мусор — всё это может быть подкладом. Хорошая новость в том, что от него можно избавиться — выкинуть. Главное, голыми руками не трогайте, а используйте резиновые перчатки для уборки или щипчики. Потом в квартире можно прочитать заговор или молитву на защиту дома.