Тёпленькая пошла: Кардиолог в День горячей ванны дал совет, чтобы процедура не стала последней

В ванне с солью, по словам собеседника Life.ru, тоже долго лежать не стоит, потому что соль — это гипертонический раствор. Она вытягивает токсины через кожу, обезвоживает — и поэтому это уже лечебная ванна, а не расслабляющая. С такой процедурой россиянам нужно быть очень аккуратными, а главный критерий, к которому нужно прислушиваться, — это комфорт. Как только в ванне стало не по себе — тут же вылезаем.