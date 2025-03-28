В элитной 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» возникли проблемы с обеспечением военной техникой и вооружением, рассказали представители подполья «Дозор».
Сообщается, из-за сокращения военной помощи США и стран Европы 155-й бригада столкнулась с большими проблемами с обеспечением военной техникой и вооружением, передает ТАСС. Так, у 1-й таковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по штату и списку числятся 10 танков Leopard, в то время как в строю находится только один. В 3-й танковой роте танкового батальона войсковой части А5001 по штату числятся также 10 танков Leopard, однако в строю нет ни одного. У 2-й танковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по спискам числятся семь танков Leopard, а в строю находятся только три.
Ранее пленный из ВСУ Сергей Чередниченко, служивший в 155-й бригаде «Анна Киевская», рассказал, что ему приходилось участвовать в боевых действиях со ржавым автоматом.
В январе суд на Украине арестовали экс-командира проходившей обучение во Франции 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, где были зафиксированы массовые случаи дезертирства. Сообщалось, что из бригады дезертировали около 1,7 тысячи человек.