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Элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» осталась почти без техники

Подполье сообщило, что в распоряжении бригады оказалось меньше танков Leopard, чем числится в документах.

Источник: Аргументы и факты

В элитной 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» возникли проблемы с обеспечением военной техникой и вооружением, рассказали представители подполья «Дозор».

Сообщается, из-за сокращения военной помощи США и стран Европы 155-й бригада столкнулась с большими проблемами с обеспечением военной техникой и вооружением, передает ТАСС. Так, у 1-й таковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по штату и списку числятся 10 танков Leopard, в то время как в строю находится только один. В 3-й танковой роте танкового батальона войсковой части А5001 по штату числятся также 10 танков Leopard, однако в строю нет ни одного. У 2-й танковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по спискам числятся семь танков Leopard, а в строю находятся только три.

Ранее пленный из ВСУ Сергей Чередниченко, служивший в 155-й бригаде «Анна Киевская», рассказал, что ему приходилось участвовать в боевых действиях со ржавым автоматом.

В январе суд на Украине арестовали экс-командира проходившей обучение во Франции 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, где были зафиксированы массовые случаи дезертирства. Сообщалось, что из бригады дезертировали около 1,7 тысячи человек.