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Украина отказалась соблюдать перемирие в случае с боевыми кораблями

РФ и США договорились об обеспечении безопасности судоходства.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не планирует соблюдать договорённость по прекращению боевых действий в Чёрном море в случае с боевыми кораблями, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

О заявлении дипломата рассказало украинское издание «Зеркало недели».

Тихий утверждает, что Украина будет называть «угрозой своей безопасности» манёвры кораблей Российской Федерации вне пределов восточной части моря.

По его словам, в данным случае Киев «прибегнет к самозащите».

«В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту», — сказал украинский дипломат.

Напомним, РФ и Соединённые Штаты договорились об обеспечении безопасности судоходства. Кроме того, в ходе встречи в Эр-Рияде стороны сошлись во мнении о том, что следует исключить применение силы в Чёрном море.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Чёрном море можно будет разрешить.