Украина отказалась соблюдать перемирие в случае с боевыми кораблями

Украинская сторона не планирует соблюдать договорённость по прекращению боевых действий в Чёрном море в случае с боевыми кораблями, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
О заявлении дипломата рассказало украинское издание «Зеркало недели».
Тихий утверждает, что Украина будет называть «угрозой своей безопасности» манёвры кораблей Российской Федерации вне пределов восточной части моря.
По его словам, в данным случае Киев «прибегнет к самозащите».
«В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту», — сказал украинский дипломат.
Напомним, РФ и Соединённые Штаты договорились об обеспечении безопасности судоходства. Кроме того, в ходе встречи в Эр-Рияде стороны сошлись во мнении о том, что следует исключить применение силы в Чёрном море.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Чёрном море можно будет разрешить.