Врач перечислила признаки, свидетельствующие о дефиците магния в организме

Магний — важный минерал для организма, который играет ключевую роль в поддержании здоровья. Невролог Анастасия Орлова рассказала KP.RU, как дефицит магния может влиять на внешность и общее самочувствие.
— О дефиците магния в организме могут свидетельствовать болезненные менструации, ярко выраженный предменструальный синдром, появление морщин, ухудшение состояния волос и ногтей, отеки и избыточный вес, — перечислила медик.
Магний особенно важен для женщин, так как его дефицит может привести к проблемам с беременностью, таким как судороги в ногах и повышенный тонус матки. У мужчин же нехватка магния может снизить уровень тестостерона, что приводит к увеличению массы тела и снижению либидо.
Врач рекомендует следить за уровнем магния, если вы часто пьете кофе, чай или газировку, так как они выводят этот минерал из организма. Также дефицит магния может возникать при стрессе и чрезмерном употреблении алкоголя и сладостей.