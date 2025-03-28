Врач перечислила признаки, свидетельствующие о дефиците магния в организме

Магний особенно важен для женщин, так как его дефицит может привести к проблемам с беременностью, таким как судороги в ногах и повышенный тонус матки. У мужчин же нехватка магния может снизить уровень тестостерона, что приводит к увеличению массы тела и снижению либидо.