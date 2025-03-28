В Иркутске бойцы СВО могут купить квартиру по льготной ипотечной ставке

В Иркутске бойцам специальной военной операции и их семьям оказывают социальную поддержку. На сегодняшний день действует более 30 мер, в их числе льготы, компенсации, бесплатное образование и многое другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Наша задача — не оставлять матерей, жен, детей наших бойцов без внимания. Перечень оказываемой помощи формируется с самого начала СВО, постоянно пополняется с учетом потребностей, — сказал мэр Руслан Болотов.
Представители бизнеса предлагают бойцам специальные условия по ипотеке — ставка от застройщика в размере 3,5% годовых. Если квартира или дом покупается за наличные, то действует скидка.
Отметим, одним из последних дополнений стало право на бесплатное посещение детсадов и питание в школах. Оно касается детей, чьи родители погибли или стали инвалидами «за ленточкой».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 135 работников сельского хозяйства отправились в зону СВО из Иркутской области.