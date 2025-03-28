29 и 30 марта временно ограничат движение в ЗАО, ЦАО и СВАО

С 03:30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и № 803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно. Маршрут № 598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро «Отрадное». Временно перестанут работать остановки «Детская поликлиника», «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица» и «Каргопольская улица, 10».