29 и 30 марта временно ограничат движение в ЗАО, ЦАО и СВАО

В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы.
Так, с 23:00 29 марта до 11:00 30 марта нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.
С 00:01 до 11:00 30 марта перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова.
С 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской.
С 06:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2.
Кроме того, 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятий в некоторых местах будет запрещена парковка. Ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения. Подробная информация размещена на сайте.
Также изменится режим работы наземного городского транспорта. 29 марта с 23:20 до конца мероприятия 30 марта автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро «Минская». Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро «Ломоносовский проспект».
Автобусы № 103 и 464 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы № 130 и 470 после этой же остановки поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус № 260 — в сторону микрорайона Матвеевское. В обратном направлении маршруты меняться не будут.
30 марта с 07:00 до окончания мероприятий не будет работать остановка «Метро “Сухаревская” — Московский театр Олега Табакова» для автобусов Б в сторону станции метро «Маяковская». Пассажиры смогут воспользоваться остановкой «Мещанская улица», которая расположена в трех минутах ходьбы.
В тот же период не будет работать остановка «Капельский переулок» для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро «Проспект Мира». Пассажирам рекомендуют пользоваться остановкой у станции метро «Проспект Мира».
Кроме того, не перестанут работать остановки «Спорткомплекс “Олимпийский”», «1-й Троицкий переулок» и «Самотечная улица» для автобусов М5, М53 и № 538 в сторону станций метро «Достоевская» и «Марьина Роща». Пассажиры смогут воспользоваться остановками «Театр зверей имени Дурова», «Дом ветеранов войны» и остановкой у станции метро «Цветной бульвар».
С 06:00 до 10:00 автобусы № 292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра.
С 03:30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и № 803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно. Маршрут № 598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро «Отрадное». Временно перестанут работать остановки «Детская поликлиника», «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица» и «Каргопольская улица, 10».