Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ началась «суета» после удара ВС РФ по поезду с боеприпасами в Херсоне

Боевики ВСУ пытаются оттянуть состав в сторону Николаева.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Херсоне. В частности, был атакован стоящий на железнодорожных путях состав, курирующий по маршруту Херсон-Львов, сообщает сайт MK.RU.

По имеющимся данным, поезд используется для снабжения украинских боевиков, и в результате удара несколько из его вагонов были уничтожены.

В настоящее время противник пытается оттянуть состав в сторону Николаева, а в центре города началась активная суета.

Ранее пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, в результате чего с рельсов сошел поезд с грузом для украинских войск. Инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района.