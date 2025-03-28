В ВСУ началась «суета» после удара ВС РФ по поезду с боеприпасами в Херсоне

Российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Херсоне. В частности, был атакован стоящий на железнодорожных путях состав, курирующий по маршруту Херсон-Львов, сообщает сайт MK.RU.
По имеющимся данным, поезд используется для снабжения украинских боевиков, и в результате удара несколько из его вагонов были уничтожены.
В настоящее время противник пытается оттянуть состав в сторону Николаева, а в центре города началась активная суета.
Ранее пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, в результате чего с рельсов сошел поезд с грузом для украинских войск. Инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района.