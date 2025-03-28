SHOT: врач из Татарстана могла остаться в живых после крушения батискафа в Египте

27 марта 2025 года группа российских туристов в египетской Хургаде погрузилось в Красное море на самой настоящей подводной лодке «Синдбад». Увы, закончилось все трагедией: погибли шесть человек, включая двоих детей. Всего на борту батискафа было 50 человек, из них 45 туристов. Четверо сейчас — в реанимации, в тяжелом состоянии.