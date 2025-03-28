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SHOT: врач из Татарстана могла остаться в живых после крушения батискафа в Египте

Жизни врача Кристины Валиуллиной и её детей с батискафа «Синдбад» ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Кристина Валиуллина, врач из Уруссинской центральной районной больницы Татарстана, которая была на борту затонувшего в Египте батискафа, возможно, жива. Египетские власти, поторопившись, могли перепутать имена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«SHOT выяснил, что жизни Кристины Валиуллиной и её детей ничего не угрожает», — говорится в публикации.

27 марта 2025 года группа российских туристов в египетской Хургаде погрузилось в Красное море на самой настоящей подводной лодке «Синдбад». Увы, закончилось все трагедией: погибли шесть человек, включая двоих детей. Всего на борту батискафа было 50 человек, из них 45 туристов. Четверо сейчас — в реанимации, в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что в результате ЧП погибла семья врачей из Татарстана, однако по уточненной информации дети выжили и находятся сейчас в больнице.

Вечером того же дня был опубликован список всех пассажиров, находившихся на борту затонувшего в египетском курортном городе Хургаде батискафа Sindbad. На подводную прогулку на батискафе отправились 45 туристов, причем среди них было несколько семей. В списке 25 женщин и 25 мужчин.

Туристы признались, что организация погружения оставляла желать лучшего: жилетов сотрудники им не выдали и необходимого инструктажа не провели.