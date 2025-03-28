В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер

«У водопада две ступени. Все стараются вскарабкаться повыше, посмотреть со второго уровня. Раньше там была лестница. Мы приняли решение поставить там фуникулер. Это позитивное дополнение к локации, особенно для маломобильных граждан», — рассказал Мурзаханов.
Он отметил, что с каждым годом количество посетителей Ялтинского горно-лесного заповедника растет. В 2024-м его посетили около 370 тысяч человек, а в этом сезоне ожидается еще больший наплыв туристов.
Лидером популярности по посещению остается тропа к зубцам на вершине горы Ай-Петри. Дело в том, что это самый простой и доступный маршрут, поясняет Мурзаханов.
«Номер один потому, что маршрут очень удобный. Пока человек поднимается, за два-три часа он параллельно охватывает еще несколько наших локаций: водопад Учан-Су, сосну Палласа, Серебряную беседку, Бирюзовое озеро. Масса впечатлений», — перечислил директор заповедника.