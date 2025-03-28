В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер

«У водопада две ступени. Все стараются вскарабкаться повыше, посмотреть со второго уровня. Раньше там была лестница. Мы приняли решение поставить там фуникулер. Это позитивное дополнение к локации, особенно для маломобильных граждан», — рассказал Мурзаханов.