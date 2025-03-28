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Появились жуткие кадры крушения батискафа «Синдбад» с туристами в Хургаде

Появились кадры момента крушения батискафа «Синдбад» в Хургаде. На видео, которое сняла одна из туристок, запечатлены первые секунды нештатного погружения плавсредства под воду и паника среди людей. Запись опубликовал SHOT.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала, в кадр попали бабушка и дедушка, которые хотели показать двум маленьким внукам подводный коралловый риф. Однако туристы опоздали на посадку из-за детей, которые перед заплывом задержались в уборной. В момент трагедии они находились на палубе вместе с небольшой группой людей.

Момент затопления батискафа в Египте с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT.

«Повезло, что последние спускались, и папа вовремя понял, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной остальных людей доставать. Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди ещё не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», — с ужасом вспоминает свидетель произошедшего.

После инцидента выживших отправили в отделение полиции. Там туристам учинили трёхчасовой допрос.

Напомним, трагедия с батискафом «Синдбад» произошла в Хургаде 27 марта. Жертвами ЧП стали шесть человек, в том числе двое детей. Ещё 27 туристов отделались ранениями — они получили травмы головы и ушибы. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.