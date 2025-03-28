Появились жуткие кадры крушения батискафа «Синдбад» с туристами в Хургаде

«Повезло, что последние спускались, и папа вовремя понял, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной остальных людей доставать. Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди ещё не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», — с ужасом вспоминает свидетель произошедшего.