Появились жуткие кадры крушения батискафа «Синдбад» с туристами в Хургаде

По данным Telegram-канала, в кадр попали бабушка и дедушка, которые хотели показать двум маленьким внукам подводный коралловый риф. Однако туристы опоздали на посадку из-за детей, которые перед заплывом задержались в уборной. В момент трагедии они находились на палубе вместе с небольшой группой людей.
Момент затопления батискафа в Египте с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT.
«Повезло, что последние спускались, и папа вовремя понял, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной остальных людей доставать. Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди ещё не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», — с ужасом вспоминает свидетель произошедшего.
После инцидента выживших отправили в отделение полиции. Там туристам учинили трёхчасовой допрос.
Напомним, трагедия с батискафом «Синдбад» произошла в Хургаде 27 марта. Жертвами ЧП стали шесть человек, в том числе двое детей. Ещё 27 туристов отделались ранениями — они получили травмы головы и ушибы. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.