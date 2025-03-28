Суд выступил против национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения

Ранее Life.ru также сообщал, что основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович был арестован Мещанским судом Москвы до 25 мая. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов. Защита предлагала залог в 1 миллиард рублей, но суд отклонил просьбу, сославшись на риск побега бизнесмена за границу.