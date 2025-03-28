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На трассе М-5 в Челябинской области на полгода ограничат движение

На участках трассы М-5 в Челябинской области до середины октября введут ограничение на движение транспорта из-за проведения ремонта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Источник: Pchela.News

Временное ограничение в виде движения по одной полосе на трассе М-5 на подъезде к Екатеринбургу будет действовать с 31 марта по 15 октября 2025 года на следующих участках:

  • км 11+400 — км 13+000 (правый проезд);
  • км 14+000 — км 15+500 (правый проезд);
  • км 16+500 — км 19+000 (правый проезд);
  • км 28+000 — км 32+000 (левый и правый проезд);
  • км 33+000 — км 34+500 (левый и правый проезд);
  • км 34+500 — км 37+500 (левый и правый проезд);
  • км 38+500 — км 42+000 (левый и правый проезд);
  • км 43+000 — км 44+300 (левый и правый проезд).

Водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрута.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области 22-километровый участок трассы М-5 «Урал» в Саткинском и Златоустовском округах сделают четырёхполосным. Капитальный ремонт участка предполагает также расширение моста через реку Куваши, строительство четырёх разворотных петель и установку современного освещения.