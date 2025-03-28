На трассе М-5 в Челябинской области на полгода ограничат движение

Временное ограничение в виде движения по одной полосе на трассе М-5 на подъезде к Екатеринбургу будет действовать с 31 марта по 15 октября 2025 года на следующих участках:
- км 11+400 — км 13+000 (правый проезд);
- км 14+000 — км 15+500 (правый проезд);
- км 16+500 — км 19+000 (правый проезд);
- км 28+000 — км 32+000 (левый и правый проезд);
- км 33+000 — км 34+500 (левый и правый проезд);
- км 34+500 — км 37+500 (левый и правый проезд);
- км 38+500 — км 42+000 (левый и правый проезд);
- км 43+000 — км 44+300 (левый и правый проезд).
Водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрута.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области 22-километровый участок трассы М-5 «Урал» в Саткинском и Златоустовском округах сделают четырёхполосным. Капитальный ремонт участка предполагает также расширение моста через реку Куваши, строительство четырёх разворотных петель и установку современного освещения.