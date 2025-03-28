У сети «Светофор» насчитали миллионы нарушений

При этом глава сети Елена Захаренко рассказала, что со 2 по 16 апреля в торговых точках «Светофора» в Москве и области пройдет очередная проверка Россельхознадзора. Ее слова передает РБК. Ранее, зимой 2025 года, Россельхознадзор в ходе ветеринарного контроля выявил нарушения в 60 магазинах сети «Светофор» в Ростовской области, двух в Подмосковье, а также по одному в Новгородской и Вологодской областях. В результате этого были закрыты около 76 торговых точек.