У сети «Светофор» насчитали миллионы нарушений

В магазинах сети «Светофор» пройдут проверки Россельхознадзора.
В сети магазинов «Светофор» выявлено рекордное количество нарушений за 2023−2024 годы. Среди них: продажа просроченной продукции и неучтенных товаров, таких как питьевая вода. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки товаров «Честный знак».
Большинство нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс — около 23,2 миллионов случаев. Кроме того, было зафиксировано около 4,3 миллионов попыток скопировать легальные коды маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном — питьевой воды. Данные ЦРПТ приводит «Коммерсант». Дополнительно, зарегистрировано свыше 2,2 миллионов случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно молочной продукции, и более одного миллиона нарушений при продаже пива.
В ответ на это в «Светофоре» заявили, что не закупают товары, срок годности которых истекает менее чем через две трети от установленного периода. Они также сообщили, что в компании функционирует собственная служба контроля качества, которая систематически осуществляет проверку образцов продукции из различных партий, предлагаемых в магазинах.
При этом глава сети Елена Захаренко рассказала, что со 2 по 16 апреля в торговых точках «Светофора» в Москве и области пройдет очередная проверка Россельхознадзора. Ее слова передает РБК. Ранее, зимой 2025 года, Россельхознадзор в ходе ветеринарного контроля выявил нарушения в 60 магазинах сети «Светофор» в Ростовской области, двух в Подмосковье, а также по одному в Новгородской и Вологодской областях. В результате этого были закрыты около 76 торговых точек.