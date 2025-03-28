В Башкирии из-за паводка затоплен один мост и пять придомовых территорий

С момента начала весеннего половодья оперативные службы Башкирии зафиксировали 525 обращений, связанных с подтоплениями. На данный момент специалисты МЧС контролируют четыре проблемных участка, что на две паводковые ситуации меньше, чем сутки назад. Эти объекты расположены в двух районах и одном городе Башкирии.
Актуальные подтопления:
— В деревне Кучумово (Чишминский район) наблюдается перелив воды через мост;
— В Архангельском районе (д. Азово) сохраняется подтопление пяти приусадебных участков;
— В Уфе на подъездах к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос» затоплена дорога;
— Аналогичная ситуация с переливом воды зафиксирована на дороге к СНТ «Озон» в черте города.
С начала паводкового сезона ликвидировано 52 случая подтоплений. К счастью, жертв и пострадавших не зарегистрировано.
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