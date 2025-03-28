Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за паводка затоплен один мост и пять придомовых территорий

С начала паводкоопасного периода в МЧС поступило 525 сообщений.

Источник: Комсомольская правда

С момента начала весеннего половодья оперативные службы Башкирии зафиксировали 525 обращений, связанных с подтоплениями. На данный момент специалисты МЧС контролируют четыре проблемных участка, что на две паводковые ситуации меньше, чем сутки назад. Эти объекты расположены в двух районах и одном городе Башкирии.

Актуальные подтопления:

— В деревне Кучумово (Чишминский район) наблюдается перелив воды через мост;

— В Архангельском районе (д. Азово) сохраняется подтопление пяти приусадебных участков;

— В Уфе на подъездах к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос» затоплена дорога;

— Аналогичная ситуация с переливом воды зафиксирована на дороге к СНТ «Озон» в черте города.

С начала паводкового сезона ликвидировано 52 случая подтоплений. К счастью, жертв и пострадавших не зарегистрировано.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.