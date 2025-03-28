В Башкирии из-за паводка затоплен один мост и пять придомовых территорий

С момента начала весеннего половодья оперативные службы Башкирии зафиксировали 525 обращений, связанных с подтоплениями. На данный момент специалисты МЧС контролируют четыре проблемных участка, что на две паводковые ситуации меньше, чем сутки назад. Эти объекты расположены в двух районах и одном городе Башкирии.