От «бага» до «сопли»: Более половины россиян используют профессиональный жаргон вне работы

А вот в нерабочее время такая привычка часто сказывается на общении отрицательно: 54% россиян говорят, что из-за неё окружающие не всегда понимают, о чём идёт речь. Положительное влияние профессионального сленга в общении с родными и знакомыми отмечает 21% респондентов. По их мнению, объяснения становятся точнее, а коммуникация интереснее.