От «бага» до «сопли»: Более половины россиян используют профессиональный жаргон вне работы

Оказалось, что 57% россиян регулярно используют профессиональный сленг, треть опрошенных (30%) делают это время от времени, 10% прибегают к жаргону только в общении с коллегами, а 3% никогда не употребляют такие выражения.
Положительное влияние профессионального сленга отмечают более половины респондентов (60%), считая, что он способствует лучшему пониманию между коллегами и более эффективному выполнению рабочих задач. В то же время 30% участников исследования сталкивались с непониманием таких выражений, а 10% считают, что профессиональный сленг — это просто привычка.
А вот в нерабочее время такая привычка часто сказывается на общении отрицательно: 54% россиян говорят, что из-за неё окружающие не всегда понимают, о чём идёт речь. Положительное влияние профессионального сленга в общении с родными и знакомыми отмечает 21% респондентов. По их мнению, объяснения становятся точнее, а коммуникация интереснее.
Кроме того, в ходе опроса представители разных специальностей поделились самыми распространёнными фразами из их лексикона. Так, IT-специалисты чаще всего используют слова:
баг (ошибка);фиксить (исправлять ошибки);шерить (дать доступ к данным);костыль (быстрое, но некачественное решение проблемы).
У медиков тоже есть свои узкие выражения:
прокапать (поставить капельницу);зашинить (наложить шину на рану);уши (стетоскоп);консервы (пациенты, подлежащие консервативному лечению).
От банкиров и финансистов чаще всего можно услышать:
на повышение/понижение (рост или падение инвестиций);продано (категорически нет);охота на слонов (поиск крупных сделок).
Преподаватели придумали интересные жаргонизмы для обозначения учеников:
нулевички (дошкольники);симбурде (симулянты бурной деятельности);домушники (ученики, занимающиеся на дому).
А выражения специалистов в области продаж уже знакомы многим и вне профессии:
воронка продаж (путь от знакомства с товаром до покупки);кроссы (дополнительные продажи);семплинг (бесплатные образцы продукта);фрод (обман клиента).
Довольно интересный сленг часто встречается у инженеров:
нюхалки (газоанализаторы);удавы (толстые кабели);сопля (плохо закреплённый проводник).
Ранее психолог призвала россиян вести дневник и больше читать, чтобы не материться. Также, по её словам, полезно вести обстоятельные беседы с близкими, не ограничиваясь односложными вопросами, требующими ответа «да» или «нет».