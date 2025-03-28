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В Сети появились кадры незаметного удара дрона КВН по военному ВСУ

Российский беспилотник атаковал противника на открытой местности.

Источник: Аргументы и факты

В Сети опубликована видеозапись скрытного удара российского беспилотника по военнослужащему Вооруженных сил Украины. Кадры показал Telegram-каналом «Военкоры русской весны».

На видео украинский военнослужащий идёт по дороге, в то время как дрон-камикадзе незаметно подлетает к нему сзади и атакует в область ягодиц. Причины, по которым находящийся на открытой местности боец не заметил дрон и не услышал его приближения, остаются неизвестными.

По информации военных корреспондентов, инцидент произошел на территории РФ. Также стало известно, что для ликвидации украинского солдата был использован дрон с проводным оптоволоконным управлением модели «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

Ранее сообщалось, что российская группа операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка» уничтожила в Курской области порядка 200 единиц украинской техники.