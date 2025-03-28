В Сети появились кадры незаметного удара дрона КВН по военному ВСУ

На видео украинский военнослужащий идёт по дороге, в то время как дрон-камикадзе незаметно подлетает к нему сзади и атакует в область ягодиц. Причины, по которым находящийся на открытой местности боец не заметил дрон и не услышал его приближения, остаются неизвестными.