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Мошенники похищают деньги пожилых, пугая взломом аккаунта на «Госуслугах»

Злоумышленники сообщают жертве о взломе аккаунта на «Госуслугах» и просят перевести деньги на «безопасный счет».

Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники похищают деньги у пожилых людей, убеждая их в необходимости перевести средства на «безопасный счет», чтобы задержать злоумышленников, которые якобы взломали или заблокировали их аккаунт на портале «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на УБК МВД РФ.

Злоумышленник звонит пенсионеру и представляется работником Пенсионного фонда. В ходе разговора он называет персональные данные жертвы — фамилию, имя и отчество, адрес. Затем он сообщает, что аккаунт пенсионера на «Госуслугах» взломан или заблокирован и что для восстановления доступа к личной странице нужно обратиться в техподдержку по указанному номеру телефона.

После этого другой аферист под видом сотрудника технической службы сообщает, что данные аккаунта пытались получить мошенники и нужно обратиться в полицию. Спустя время пенсионеру звонит якобы правоохранитель, который предлагает перевести средства жертвы на «безопасный счет». Выполнив все указания мошенников, пенсионер лишается своих средств.

В МВД призвали быть бдительнее.

Накануне Совфед одобрил закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества.

В МВД также предупредили, что мошенники могут рассылать опасные ссылки в домовых чатах.