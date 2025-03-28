Мошенники похищают деньги пожилых, пугая взломом аккаунта на «Госуслугах»

Телефонные мошенники похищают деньги у пожилых людей, убеждая их в необходимости перевести средства на «безопасный счет», чтобы задержать злоумышленников, которые якобы взломали или заблокировали их аккаунт на портале «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на УБК МВД РФ.
Злоумышленник звонит пенсионеру и представляется работником Пенсионного фонда. В ходе разговора он называет персональные данные жертвы — фамилию, имя и отчество, адрес. Затем он сообщает, что аккаунт пенсионера на «Госуслугах» взломан или заблокирован и что для восстановления доступа к личной странице нужно обратиться в техподдержку по указанному номеру телефона.
После этого другой аферист под видом сотрудника технической службы сообщает, что данные аккаунта пытались получить мошенники и нужно обратиться в полицию. Спустя время пенсионеру звонит якобы правоохранитель, который предлагает перевести средства жертвы на «безопасный счет». Выполнив все указания мошенников, пенсионер лишается своих средств.
В МВД призвали быть бдительнее.
Накануне Совфед одобрил закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества.
В МВД также предупредили, что мошенники могут рассылать опасные ссылки в домовых чатах.