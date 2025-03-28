Мошенники похищают деньги пожилых, пугая взломом аккаунта на «Госуслугах»

Злоумышленник звонит пенсионеру и представляется работником Пенсионного фонда. В ходе разговора он называет персональные данные жертвы — фамилию, имя и отчество, адрес. Затем он сообщает, что аккаунт пенсионера на «Госуслугах» взломан или заблокирован и что для восстановления доступа к личной странице нужно обратиться в техподдержку по указанному номеру телефона.