Инфляция в Омской области в феврале замедлилась до 10,6%

«Собственники жилья в минувшем феврале предпочитали не продавать квартиры, а сдавать их. Поэтому увеличилось предложение и замедлился рост цен на аренду двухкомнатных квартир. Стоимость ж/д билетов в прошлом месяце выросла меньше, чем годом ранее. Это связано со снижением спроса на внутренний туризм. Поэтому в целом цены на услуги пассажирского транспорта за год выросли меньше», — объясняет управляющий региональным отделением Омск Банка России Владимир Антипов.