Инфляция в Омской области в феврале замедлилась до 10,6%

Годовая инфляция в Омской области в феврале снизилась до 10,6%. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России. Основными факторами замедления стали рыночные механизмы — увеличение предложения и снижение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, а также укрепление рубля.
Последний параметр положительно отразился на поставщиках. К примеру, в секторе продаж бытовой техники заметно снижение стоимости товаров. Это касается электроники, товаров для дома и ремонта. Подешевели плиты, электрочайники и дрели. Цены на пылесосы, планшеты и мониторы даже снизились. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке подержанных автомобилей: снижение спроса и укрепление рубля привели к корректировке цен в сторону уменьшения.
Снижение спроса обвалило цены на рынке аренды жилья и пассажирских перевозок. Увеличение предложения квартир в долгосрочную аренду замедлило рост цен на двухкомнатные квартиры, а уменьшение спроса на внутренний туризм привело к замедлению роста стоимости железнодорожных билетов.
«Собственники жилья в минувшем феврале предпочитали не продавать квартиры, а сдавать их. Поэтому увеличилось предложение и замедлился рост цен на аренду двухкомнатных квартир. Стоимость ж/д билетов в прошлом месяце выросла меньше, чем годом ранее. Это связано со снижением спроса на внутренний туризм. Поэтому в целом цены на услуги пассажирского транспорта за год выросли меньше», — объясняет управляющий региональным отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению инфляции, отмечается рост цен на некоторые продукты питания. Так, в животноводческом секторе увеличились издержки на упаковку, логистику и оплату труда. А также несколько снизились объемы производства. Это привело к ускорению роста цен на сметану, кисломолочные продукты и творог.
Управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов подчеркнул, что для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, поскольку спрос по-прежнему опережает предложение. Ранее мы писали, что стоимость продуктовой корзины в Омской области взлетела до 6420 рублей.