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Во Владивостоке дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Во Владивостоке дорожные службы готовятся встречать снежную стихию.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке дорожники «СГТ» перешли в режим повышенной готовности. На город обрушился снегопад.

Во Владивостоке разворачивают оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на меняющуюся погоду. Дорожники следят за обстановкой и при необходимости корректируют маршруты, по которым работает спецтехника.

Водителей предупреждают о возможной гололедице и снежном накате. Пешеходов и автомобилистов призывают быть максимально бдительными при движении во избежание трагических последствий.

Напомним, неустойчивую погоду в регионе прогнозировали до конца месяца. Автовладельцам рекомендовали повременить со сменой зимней резины на летнюю.