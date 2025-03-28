Во Владивостоке дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Во Владивостоке дорожники «СГТ» перешли в режим повышенной готовности. На город обрушился снегопад.
Во Владивостоке разворачивают оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на меняющуюся погоду. Дорожники следят за обстановкой и при необходимости корректируют маршруты, по которым работает спецтехника.
Водителей предупреждают о возможной гололедице и снежном накате. Пешеходов и автомобилистов призывают быть максимально бдительными при движении во избежание трагических последствий.
Напомним, неустойчивую погоду в регионе прогнозировали до конца месяца. Автовладельцам рекомендовали повременить со сменой зимней резины на летнюю.