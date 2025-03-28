РБК: Овечкин может не побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

Выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин может не успеть побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до конца нынешнего сезона, следует из материала «РБК Спорт».
По информации агентства, Овечкину нужно забросить еще шесть шайб, чтобы побить рекорд Гретцки. За сезон хоккеист забил 36 голов в 55 матчах — это в среднем 0,65 шайбы за игру.
Сообщается, что в случае сохранения такого темпа у Овечкина будет возможность побить рекорд канадца 16 апреля в ходе встречи с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Если в этот день рекорд не падет, то россиянин сможет это сделать в заключительном матче регулярного чемпионата с “Питтсбург Пингвинз” 18 апреля», — говорится в публикации.
Напомним, на днях Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до пяти шайб, забив гол в матче против «Виннипега».